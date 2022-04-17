РФ готує морський десант та сили в Придністров’ї – генштаб ЗСУ

Російська Федерація готується до морської десантної операції та перевіряє боєготовність сил на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
Така інформація є в розпорядженні генерального штабу Збройних сил України.
За даними української сторони, до десантної операції готують підрозділи 810 та 155 окремих бригад морської піхоти.
Нині ця інформація уточнюється.
Тим часом боєздатність 1, 2 та 3 окремих мотострілецьких бригад збройних формувань Придністровської Молдавської Республіки перевіряють представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
– Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій, – констатували в генштабі ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.
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