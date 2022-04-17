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Факти / Україна

РФ готує морський десант та сили в Придністров’ї – генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Десантний корабель РФ

Російська Федерація готується до морської десантної операції та перевіряє боєготовність сил на території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.

Така інформація є в розпорядженні генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, до десантної операції готують підрозділи 810 та 155 окремих бригад морської піхоти.

Нині ця інформація уточнюється.

Тим часом боєздатність 1, 2 та 3 окремих мотострілецьких бригад збройних формувань Придністровської Молдавської Республіки перевіряють представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій, – констатували в генштабі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Depositphotos

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