Утром 17 апреля российские военные атаковали Бровары Киевской области.

По словам главы города Игоря Сапожко, РФ попала в ряд инфраструктурных объектов общины.

Три мощных взрыва в Броварах местные жители услышали еще в 6.30. Сразу после этого в населенном пункте пропал свет.

Мэр города предупредил людей о возможных перебоях с электроэнергией, водоснабжением и призвал сохранять спокойствие.

– Все службы работают в усиленном режиме и сделают все возможное, чтобы сегодня восстановить работу всех инфраструктурных объектов, – пообещал Игорь Сапожко.

Кроме того, мэр Броваров напомнил людям правила поведения после совершения вражеских атак.

– Война продолжается. Не нужно бежать с телефоном, снимать видео, обращаться к людям и снимать себя на фоне, – предостерег городской глава.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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