Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 53 день войны
Убили Убили
202 детей
Ранили Ранили
>361 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина

Россия атаковала ряд объектов в Броварах

Татьяна Забожко редактор ленты
Россия атаковала ряд объектов в Броварах

Утром 17 апреля российские военные атаковали Бровары Киевской области.

По словам главы города Игоря Сапожко, РФ попала в ряд инфраструктурных объектов общины.

Три мощных взрыва в Броварах местные жители услышали еще в 6.30. Сразу после этого в населенном пункте пропал свет.

Мэр города предупредил людей о возможных перебоях с электроэнергией, водоснабжением и призвал сохранять спокойствие.

– Все службы работают в усиленном режиме и сделают все возможное, чтобы сегодня восстановить работу всех инфраструктурных объектов, – пообещал Игорь Сапожко.

Кроме того, мэр Броваров напомнил людям правила поведения после совершения вражеских атак.

– Война продолжается. Не нужно бежать с телефоном, снимать видео, обращаться к людям и снимать себя на фоне, – предостерег городской глава.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 53-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка