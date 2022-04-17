Росія атакувала низку об’єктів у Броварах

Уранці 17 квітня російські військові атакували Бровари Київської області.

За словами очільника міста Ігоря Сапожка, РФ поцілила в низку інфраструктурних об’єктів громади.

Три потужні вибухи в Броварах місцеві жителі почули ще о 6.30. Відразу після цього в населеному пункті зникло світло.

Мер міста попередив людей про можливі перебої з електроенергією, водопостачанням та закликав зберігати спокій.

– Усі служби працюють у посиленому режимі й зроблять все можливе, щоб сьогодні відновити роботу всіх інфраструктурних об’єктів, – пообіцяв Ігор Сапожко.

Крім того, мер Броварів нагадав людям правила поведінки після здійснення ворожих атак.

– Війна продовжується. Не потрібно бігти з телефоном, знімати відео, звертатись до людей та знімати себе на фоні, – застеріг міський голова.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 53-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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