Оккупанты за 16 апреля нанесли пять ударов крылатыми ракетами по Николаевщине, а также обстреливали из систем залпового огня.

Об этом на странице оперативного командования “Юг” в Facebook сообщил офицер Владислав Назаров.

По его словам, в результате обстрела Николаевской области была повреждена инфраструктура, впрочем, человеческих жертв нет.

Он добавил, что в Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.

– Рашисты продолжают давить психологически, распространяя вещание своих пропагандистских телеканалов, подключив заангажированные крымские телеканалы, распространяют фейки о войне в Украине. В то же время, продолжается запугивание и террор гражданского населения, — сообщил Владислав Назаров.

Владислав Назаров также сообщил, что в сутки на южных рубежах враг потерял 36 военных и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки и две реактивные системы залпового огня Град.

В то же время корабельная группировка противника в Черном море системно производит разоблачение надводной обстановки и разведку. По его словам, вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне.

Источник: Оперативне командування Південь

Фото: Скриншот с видео