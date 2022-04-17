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Факти / Україна

Ворог за добу вдарив п’ятьма крилатими ракетами по Миколаївщині – ОК Південь

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ворог за добу вдарив п’ятьма крилатими ракетами по Миколаївщині – ОК Південь

Окупанти за 16 квітня завдали п’ять ударів крилатими ракетами по Миколаївщині, а також обстрілювали з систем залпового вогню.

Про це на сторінці оперативного командування Південь у Facebook повідомив офіцер Владислав Назаров.

За його словами, внаслідок обстрілу Миколаївської області була пошкоджена інфраструктура, втім людських жертв немає.

Він додав, що на Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.

– Рашисти продовжують тиснути психологічно, поширюючи мовлення своїх пропагандистських телеканалів, підключивши заангажовані кримські телеканали, розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас продовжується залякування та терор цивільного населення, – повідомив Владислав Назаров.

Владислав Назаров також повідомив, що за добу на південних рубежах ворог втратив 36 військових та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, дві самохідні артилерійські установки та дві  реактивні системи залпового вогню Град.

Водночас корабельне угруповання противника в Чорному морі системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. За його словами, імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні.

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Джерело: Оперативне командування Південь

Фото: Скріншот з відео

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