“Я был безжалостен”: в Катюжанке нашли дневник российского офицера, допрашивавшего украинцев

Украинские журналисты разыскали дневник российского офицера, который находился в оккупированном селе Катюжанка под Киевом. Свои “размышления” он оставил во время бегства регулярных войск РФ с Киевщины.
Дневник был найден в катюжанской школе, где рашисты устроили свой командный пункт. Тетрадь случайно заметила одна из учительниц, которая занималась уборкой после деоккупации села.
Что известно об авторе
На страницах дневника автор несколько раз называет свое имя — Константин. Судя по контексту записей, он, вероятно, юрист или представитель ФСБ.
Первая запись в дневнике датируется 13 марта, когда шла вторая неделя оккупации Катюжанки. Отмечается, что его воинская часть зашла в Украину 24 февраля, а уже 28 февраля — в Катюжанку.
Заголовок дневника — Ехали на учения, а попали на войну.
Кроме этого, автор отметил преодоленный путь: в Украину они попали из Смоленска через территорию Беларуси.
Цитаты из дневника
- Дело наше верное, победа будет за нами! Но верно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города?
- Хотели блицкриг, а в результате… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной Нюрнберг… Я виноват, воевал, жалею!
- Коллеги выше рангом, которые служат в сфере безопасности, предвещают мне успешное будущее сотрудника контрразведки.
Также в дневнике военный описывает процесс допроса местных жителей Катюжанки.
Совместными усилиями вашего покорного слуги и сотрудника были допрошены лица в составе 12 человек, все – нацисты, – перечисляет он. – Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами.
В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь – строгость и профессионализм мною были проявлены с чисто самоотдачей, что вызвало восхищение “спецов” из ФСБ.
Кроме этого, автор записей делится данными о потерях среди российских военных. Действия собственных войск он называет “не слаженными”.
Артиллерия “мажет”, БПЛА тупят… Войска не слаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе… Путину скоро 70 лет, если он умрет, начав войну, будет “что-то”!
Напомним, что в конце марта Минобороны РФ отчиталось о награждении своих военных за взятие села Катюжанка. “Ордена мужества” и “медали за отвагу” рашистам вручал командующий войсками Восточного округа РФ Александр Чайко.
Тогда село Катюжанка оккупанты называли своей “передовой”, а медали и награды им выдали за вырытые окопы вокруг сельской школы и организацию командного пункта.