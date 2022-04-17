Украинские журналисты разыскали дневник российского офицера, который находился в оккупированном селе Катюжанка под Киевом. Свои “размышления” он оставил во время бегства регулярных войск РФ с Киевщины.

Дневник был найден в катюжанской школе, где рашисты устроили свой командный пункт. Тетрадь случайно заметила одна из учительниц, которая занималась уборкой после деоккупации села.

”Я был безжалостен”: в Катюжанке нашли дневник российского офицера, допрашивавшего украинцев / 4 фотографии

Что известно об авторе

На страницах дневника автор несколько раз называет свое имя — Константин. Судя по контексту записей, он, вероятно, юрист или представитель ФСБ.

Первая запись в дневнике датируется 13 марта, когда шла вторая неделя оккупации Катюжанки. Отмечается, что его воинская часть зашла в Украину 24 февраля, а уже 28 февраля — в Катюжанку.

Заголовок дневника — Ехали на учения, а попали на войну.

Кроме этого, автор отметил преодоленный путь: в Украину они попали из Смоленска через территорию Беларуси.

Цитаты из дневника

Дело наше верное, победа будет за нами! Но верно ли это дело? Залезть в чужую страну и бомбить ее города? Хотели блицкриг, а в результате… сели на пятую точку. Есть ощущение, что история назовет наши действия вторым гитлеризмом и устроит очередной Нюрнберг… Я виноват, воевал, жалею! Коллеги выше рангом, которые служат в сфере безопасности, предвещают мне успешное будущее сотрудника контрразведки.

Также в дневнике военный описывает процесс допроса местных жителей Катюжанки.

Совместными усилиями вашего покорного слуги и сотрудника были допрошены лица в составе 12 человек, все – нацисты, – перечисляет он. – Я был безжалостен, распинал их перекрестными, индивидуальными и ночными допросами.

В очередной раз пришлось допрашивать священника, не могу сказать, что был мягким, отнюдь – строгость и профессионализм мною были проявлены с чисто самоотдачей, что вызвало восхищение “спецов” из ФСБ.

Кроме этого, автор записей делится данными о потерях среди российских военных. Действия собственных войск он называет “не слаженными”.

Артиллерия “мажет”, БПЛА тупят… Войска не слаженные, трехсотые и двухсотые в достатке, а командование в докладах говорит лишь о мнимом успехе… Путину скоро 70 лет, если он умрет, начав войну, будет “что-то”!

Напомним, что в конце марта Минобороны РФ отчиталось о награждении своих военных за взятие села Катюжанка. “Ордена мужества” и “медали за отвагу” рашистам вручал командующий войсками Восточного округа РФ Александр Чайко.

Тогда село Катюжанка оккупанты называли своей “передовой”, а медали и награды им выдали за вырытые окопы вокруг сельской школы и организацию командного пункта.