Українські журналісти дослідили щоденник російського офіцера, який перебував в окупованому селі Катюжанка під Києвом. Свої “роздуми” він залишив під час втечі регулярних військ РФ з Київщини.

Щоденник було знайдено у катюжанській школі, де рашисти влаштували свій командний пункт. Зошит випадково помітила одна із вчительок, яка займалась прибиранням після деокупації села.

”Я був безжальний”: у Катюжанці знайшли щоденник російського офіцера, який допитував українців / 4 фотографии

Що відомо про автора

На сторінках щоденника автор декілька разів називає своє ім’я – Костянтин. Судячи з контексту записів, він, ймовірно, юрист або представник ФСБ.

Перший запис у щоденнику датується 13 березня, коли йшов другий тиждень окупації Катюжанки. Зазначається, що його військова частина зайшла в Україну 24 лютого, а вже 28 лютого – у Катюжанку.

Заголовок щоденника – Їхали на навчання, а потрапили на війну.

Крім цього, автор зазначив подоланий шлях: в Україну вони потрапили зі Смоленська через територію Білорусі.

Цитати із щоденника

Справа наша вірна, перемога буде за нами! Та чи вірна ця справа? Залізти в чужу країну і бомбити її міста? Хотіли бліцкриг, а в результаті… сіли на п’яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий Нюрнберг… Я винний, воював, шкодую! Колеги вище рангом, які служать у сфері безпеки, віщують мені успішне майбутнє співробітника контррозвідки.

Також у щоденнику військовий описує процес допиту місцевих мешканців Катюжанки.

Спільними зусиллями вашого покірного слуги та співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, усі – нацисти, – перераховує він. – Я був безжальний, розпинав їх перехресними, індивідуальними та нічними допитами.

Вчергове довелося допитувати священника, не можу сказати, що був м’яким, аж ніяк – суворість та професіоналізм мною були виявлені із суто самовіддачею, що викликало захоплення “спеців” з ФСБ.

Крім цього, автор записів ділиться даними про втрати серед російських військових. Дії власних військ він називає “не злагодженими”.

Артилерія “маже”, БПЛА туплять… Війська не злагоджені, трьохсоті та двохсоті в достатку, а командування в доповідях говорить лише про уявний успіх… Путіну скоро 70 років, якщо він помре, розпочавши війну, буде “щось”!

Нагадаємо, що наприкінці березня Міноборони РФ відзвітувало про нагородження своїх військових за взяття села Катюжанка. “Ордени мужності” та “медалі за відвагу” рашистам вручав командувач військами Східного округу РФ Олександр Чайко.

Тоді село Катюжанка окупанти називали своєю “передовою”, а медалі та нагороди їм видали за вириті окопи навколо сільської школи та встановлення командного пункту.