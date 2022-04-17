Зеленський: я більше не довіряю словам окремих світових лідерів, лише їх діям

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому важко повірити у надійність деяких країн та лідерів після ескалації війни в Україні.

Про це заявив президент України в інтерв’ю CNN.

Володимира Зеленського запитали, чи вважає він зараз “порожніми” заяви, коли світові лідери використовують словосполучення “ніколи більше” – гасло, яке асоціюється з Голокостом і часто вимовляється після злочинів проти людства.

– Ви втратили предків у Голокості. Щороку на День пам’яті жертв Голокосту політики виступають із заявами, в яких йдеться: “Ніколи більше, ніколи більше”. Зараз ці заяви, мабуть, видаються вам дуже порожніми. Коли світ каже “ніколи більше”, вони колись мають це на увазі? – запитав журналіст.

Зеленський відповів, що більше не довіряє багатьом світовим лідерам.

– Я не вірю світу. Після того, як ми побачили, що відбувається в Україні, ми – я маю на увазі, що я не вірю в це почуття, що ми маємо вірити – деяким країнам чи деяким лідерам. Ми не віримо словам. Після ескалації з боку Росії ми не віримо нашим сусідам. Ми не віримо всьому цьому, – сказав президент України.

Він додав, що не вірить навіть документальним гарантіям безпеки та міжнародному праву, оскільки війна в Україні вирує, а Росія вчиняє військові злочини.

– Я навіть не вірю документам, бо ми також маємо Будапештський меморандум. Я думаю, ви знаєте всі деталі. Для мене це просто папірець, який нічого не вартий, – сказав Володимир Зеленський.

Президент України сказав в інтерв’ю, що його віра та переконаність полягає у практичних, відчутних зусиллях та українському народі.

– Ми просто віримо у договірні, прагматичні речі. Якщо ви наші друзі чи партнери, дайте нам зброю, дайте нам руку, підтримайте нас, дайте нам грошей і зупиніть Росію, пніть Росію. Ви можете це зробити, якщо ви друг. Якщо ви думаєте про демократію і про все тільки в цей момент, тому що у нас однакові думки, якщо ми говоримо про свободу, а не тому, що ми хочемо вести діалог про свободу, – сказав він.

Президент додав, що єдина віра, яка залишається, це віра в себе, український народ та Збройні сили України.

– Віра в те, що країни підтримуватимуть нас не лише словами, а й діями. І це все. Ніколи більше… Справді, всі про це говорять, але, як бачите, не у всіх вистачає сміливості, – сказав Володимир Зеленський.

Раніше президент України заявив, що завершення війни необхідне, проте офіційний Київ не йтиме на серйозні поступки у переговорах.

Володимир Зеленський також заявляв, що Україна не відмовиться від своєї території на сході, щоб припинити війну з Росією. Він зазначив, що українські військові готові боротися з російськими загарбниками на Донбасі у битві, яка, за його словами, може вплинути на перебіг усієї війни.