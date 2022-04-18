Деякі підрозділи російських військ під Миколаєвом втратили понад 70% складу. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які оприлюднила Служба безпеки України.

– У нашого полку найбільші втрати, бл*дь. Нас майже не лишилося. Нас було тисяча з чимось людей, лишилося чотириста десь, – розповідає окупант своїй дружині.

За його словами, вцілілі загарбники більше не вірять у свою перемогу, у них “почав їхати дах”, а єдине, чим вони зараз займаються – втікають від українських воїнів.

– Висунувся – кулі над головою! Ми почали тікати, за нами Град у ж*пу б’є. З одного боку арта криє, а з іншого, через залізницю – перестрілка починається. Єб*ть, думаю, ми в кільці. Знову тікав, бл*дь, – розповів він.

Російський окупант зазначив, що хоче пошвидше повернутися додому, а також планує розірвати контракт про військову службу, щоб більше не воювати в Україні.

Зазначимо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 54-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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