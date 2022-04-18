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Факты / Украина

Неудачные штурмы и разведки боем: где на фронте провалились планы РФ 17 апреля

Татьяна Забожко редактор ленты
Неудачные штурмы и разведки боем: где на фронте провалились планы РФ 17 апреля

В течение 53-х суток полномасштабной войны в Украине российские военные атаковали на Слобожанском, Донецком и Таврическом направлениях, но все их попытки не увенчались успехом.

На Слобожанском направлении враг попытался расширить плацдарм на левом берегу реки Северский Донец и создать условия для оперативного развертывания войск.

Однако после разведки боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубравное Харьковской области понес потери и был вынужден отойти.

Неудачными были действия захватчиков 17 апреля и на Донецком и Таврическом направлениях.

Российские военные тщетно пытались закрепиться в районах Кременной и Рубежной Луганской области.

Не имел успеха и штурм РФ вблизи Новотошковского, Попасной, Авдеевки и Марьинки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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