В течение 53-х суток полномасштабной войны в Украине российские военные атаковали на Слобожанском, Донецком и Таврическом направлениях, но все их попытки не увенчались успехом.
На Слобожанском направлении враг попытался расширить плацдарм на левом берегу реки Северский Донец и создать условия для оперативного развертывания войск.
Однако после разведки боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дубравное Харьковской области понес потери и был вынужден отойти.
Неудачными были действия захватчиков 17 апреля и на Донецком и Таврическом направлениях.
Российские военные тщетно пытались закрепиться в районах Кременной и Рубежной Луганской области.
Не имел успеха и штурм РФ вблизи Новотошковского, Попасной, Авдеевки и Марьинки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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