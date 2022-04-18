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Факти / Україна

Невдалі штурми та розвідки боєм: де на фронті провалилися плани РФ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Невдалі штурми та розвідки боєм: де на фронті провалилися плани РФ

Упродовж 53-ї доби повномасштабної війни в Україні російські військові атакували на Слобожанському, Донецькому та Таврійському напрямках, але всі їхні спроби не увінчались успіхом.

На Слобожанському напрямку ворог спробував розширити плацдарм на лівому березі річки Сіверський Донець та створити умови для оперативного розгортання військ.

Однак після розвідки боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібрівне Харківської області зазнав втрат та був змушений відійти.

Невдалими були дії загарбників 17 квітня і на Донецькому та Таврійському напрямках.

Російські військові марно намагалися закріпитись у районах Кремінної та Рубіжного Луганської області.

Не мав успіху й штурм РФ поблизу Новотошківського, Попасної, Авдіївки та Мар’їнки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 54-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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