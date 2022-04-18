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Факты / Украина

По Львову нанесли прицельные ракетные удары – Садовой

Татьяна Забожко редактор ленты
По Львову нанесли прицельные ракетные удары – Садовой

18 апреля российские военные нанесли прицельные ракетные удары по Львову.

Информацию сообщил мэр города Андрей Садовой.

– Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем, – сообщил Андрей Садовой.

Сообщения о взрывах местные издания начали давать в 08.35.

На ситуацию мгновенно отреагировал глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Руководитель ОВА призвал жителей и гостей региона не делать фото и видео, не распространять предположения из непроверенных телеграмм-каналов и групп и дождаться официальной информации.

По данным Андрея Садового, по областному центру нанесли пять прицельных ракетных ударов, Максим Козицкий сообщил, что предварительно ракетных ударов было четыре. В настоящее время информация уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Садовой, Максим Козицкий

Фото: Воздушное командование Запад

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