18 квітня російські військові завдали прицільних ракетних ударів по Львову.

Інформацію повідомив мер міста Андрій Садовий.

– Відповідні служби вже виїхали на місце. Більш детальну інформацію з’ясовуємо, – повідомив Андрій Садовий.

Повідомлення про вибухи місцеві видання почали публікувати о 08.35.

На ситуацію миттєво відреагував очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Керівник ОВА закликав жителів та гостей регіону не робити фото та відео, не поширювати припущень із неперевірених телеграм-каналів та груп та дочекатися офіційної інформації.

За даними Андрія Садового, по обласному центру завдали п’ять прицільних ракетних ударів, Максим Козицький повідомив, що попередньо ракетних ударів було чотири. Нині інформація уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 54-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Садовий, Максим Козицький

Фото: Повітряне командування Захід