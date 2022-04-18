В Минобороны рассказали, в каких районах происходят основные бои с захватчиками

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник рассказал, что основные бои с российскими захватчиками сейчас происходят на слобожанском и донецком направлениях.

Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, 18 апреля.

– ВС РФ завершают создание группировок для наступления в зоне ООС. Также противник не прекращает наносить ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины. Число вылетов самолетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось в более чем 1,5 раза, – говорится в заявлении.

Он добавил, что оккупанты готовятся к наступлению на Востоке страны, чтобы установить полный контроль над территориями украинских Донецкой и Луганской областей и обеспечить стойкость сухопутного коридора с оккупированной территорией Автономной Республики Крым.