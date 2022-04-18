На 54-е сутки полномасштабной войны в Украине армия Российской Федерации продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

Карта боевых действий в Украине на 18.04.2022

На Волынском и Полесском направлениях враг ведет радиоэлектронную разведку и вывозит по железной дороге с территории Беларуси свою поврежденную бронетехнику.

Усиленно контролируют участки границы россияне и на Северском направлении. А также оборудуют позиции в районах пунктов пропуска и приграничных районах Брянской и Курской областей.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что Россия может привлечь диверсионно-разведывательные группы и нанести ракетные удары со своей территории.

На Слобожанском направлении РФ пытается атаковать украинские подразделения и блокировать Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях враг восстанавливает боеспособность, пополняет запасы и пытается улучшить тактическое положение своих подразделений, чтобы активизировать боевые действия.

Захватчики не перестают обстреливать Северск и Покровское.

Основные усилия 17 апреля враг сосредоточил в районах Лимана, Кременной, Попасной и Рубежной.

Пытался установить полный контроль над Мариуполем и совершал наступление на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях.

На Южнобужском направлении РФ держит занимаемые позиции и атакует Вооруженные силы Украины в сторону Николаева и Александровки.

Генеральный штаб ВСУ предполагает, что враг не будет прекращать боевые действия, потому что намерен выйти на административные границы Херсонской области.

По данным украинской стороны, всего для боевых действий на территории Украины Россия привлекла 87 батальонных тактических групп.

Полномасштабная война в Украине длится уже 54-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW