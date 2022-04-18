У Міноборони розповіли, у яких районах відбуваються основні бої із загарбниками

Спікер Міноборони України Олександр Мотузяник розповів, що основні бої з російськими загарбниками зараз відбуваються на слобожанському та донецькому напрямках.

Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 18 квітня.

– ЗС РФ завершують створення угруповань для наступу в зоні ООС. Також противник не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах інфраструктури України. Число вильотів літаків оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилося більш ніж у 1,5 рази, – йдеться у заяві.

Він додав, що окупанти готуються до наступу на Сході країни, щоб встановити повний контроль над територіями українських Донецької та Луганської областей та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим.