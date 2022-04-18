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Факти / Україна

У Міноборони розповіли, у яких районах відбуваються основні бої із загарбниками

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Міноборони розповіли, у яких районах відбуваються основні бої із загарбниками

Спікер Міноборони України Олександр Мотузяник розповів, що основні бої з російськими загарбниками зараз відбуваються на слобожанському та донецькому напрямках.

Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 18 квітня.

– ЗС РФ завершують створення угруповань для наступу в зоні ООС. Також противник не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах інфраструктури України. Число вильотів літаків оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилося більш ніж у 1,5 рази, – йдеться у заяві.

Він додав, що окупанти готуються до наступу на Сході країни, щоб встановити повний контроль над територіями українських Донецької та Луганської областей та забезпечити стійкість сухопутного коридору з окупованою територією Автономної Республіки Крим.

– Агресор практично завершив перегрупування військ для наступу у східній операційній зоні. Посилення наступального угруповання відбувається з допомогою перекидання додаткових російських підрозділів. Найінтенсивніші бойові дії ведуться на слобожанському та донецькому напрямках. У східнобузькому – ворог закріплюється на зайнятих позиціях та намагається встановити повний контроль над н.п. Олександрівка, – повідомив Мотузяник.

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