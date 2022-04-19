Держдеп США розгляне можливість визнати Росію державою-спонсором тероризму

За словами високопоставленого представника адміністрації, представники Держдепартаменту США вивчають усі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість оголосити Росію державою, яка підтримує тероризм. За словами чиновника, процес може тривати кілька тижнів, перш ніж буде ухвалено рішення.

– Ми уважно вивчаємо факти. Ми уважно вивчаємо закон, – заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс в ефірі CNN у понеділок, коли його запитали про можливість включення Росії до списку державних спонсорів тероризму в понеділок.

– Будь то цей орган або будь-який інший орган, доступний нам відповідно до закону, ми застосовуватимемо його, якщо він буде ефективним та доречним, – додав він.

Згідно з визначенням Державного департаменту, держава-спонсор тероризму — це країна, яка неодноразово надавала підтримку актам міжнародного тероризму. Нині США називають лише чотири країни державними спонсорами тероризму: Північна Корея, Іран, Куба та Сирія.

Президент України Володимир Зеленський в одній із нещодавніх телефонних розмов попросив президента США Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму.

США вже ввели жорсткі санкції проти Росії через війну в Україні, але додавання Росії до списку було б символічним кроком, який також завдасть ще більших збитків російській економіці. Це призведе до таких дій, як заборона Росії купувати певні товари, які можуть бути використані з комерційною або військовою метою, а також до санкцій щодо інших людей і країн, які все ще ведуть певну торгівлю з Росією.