Британия ввела санкции против двоих ключевых соратников российского олигарха Романа Абрамовича – Евгения Тененбаума и Давида Давидовича.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

– Британия вводит санкции против Евгения Тененбаума и Давида Давидовича, двух ключевых олигархов и давних соратников Романа Абрамовича. Вместе с G7 и нашими партнерами мы будем продолжать вводить санкции, пока Путин не потерпит неудачу в Украине. Нет таких санкций, которых не было бы на столе, – отметила Трасс в заявлении, опубликованном на ее странице в Twitter.

В то же время пресс-служба МИД Британии отметила у себя в Twitter, что это самая большая заморозка активов в истории страны – стоимостью в 10 млрд фунтов стерлингов.