Канада ввела новые санкции против дочерей Путина и еще 12 россиян

В ответ на непрекращение боевых действий со стороны России в Украине Канада объявила о новых санкциях против Кремля. Они будут касаться 14 близких людей, поддерживающих российский режим, среди них — две взрослые дочери президента РФ Владимира Путина.

— Канада продолжает поддерживать смелых мужчин и женщин, которые борются за свою свободу в Украине. Мы продолжим возлагать на российский режим серьезные издержки в координации с нашими союзниками и будем неустанно добиваться ответственности за их действия, — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Отмечается, что новые меры показывают, что “Канада не откажется от привлечения президента России Владимира Путина и его соратников к ответственности за их соучастие во вторжении российского режима в Украину”.

МВД Канады намерено принять дальнейшие меры в ответ на “серьезные преступления и нарушения прав человека в Украине, включая военные преступления и вероятные преступления против человека”.

Источник: CNN