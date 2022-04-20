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Факти / Україна

Канада запровадила нові санкції проти доньок Путіна та ще 12 росіян

Маліновська Ангеліна
Канада

У відповідь на неприпинення бойових дій з боку Росії в Україні Канада оголосила про нові санкції проти Кремля. Вони стосуватимуться 14 близьких людей, які підтримують російський режим, серед них дві дорослі дочки президента РФ Володимира Путіна.

– Канада продовжує підтримувати сміливих чоловіків та жінок, які виборюють свою свободу в Україні. Ми продовжимо покладати на російський режим серйозні витрати в координації з нашими союзниками і невпинно домагатимемося відповідальності за їхні дії, — заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Наголошується, що нові заходи показують, що “Канада не відмовиться від притягнення президента Росії Володимира Путіна та його соратників до відповідальності за їхню співучасть у вторгненні російського режиму в Україну”.

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МВС Канади має намір вжити подальших заходів у відповідь на “серйозні злочини та порушення прав людини в Україні, включаючи військові злочини та ймовірні злочини проти людини”.

Джерело: CNN

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