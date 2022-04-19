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Факты / Украина

“Моя правая нога висела на коже, сильно текла кровь”. Мать двоих детей из Мариуполя рассказала свою историю

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Ольга Кулишова

Во время одного из жесточайших обстрелов Мариуполя Ольга Кулишова получала тяжелое ранение – взрывом вражеской мины ей практически оторвало ногу. Хирургам местной больницы пришлось ампутировать травмированную конечность.

У женщины двое несовершеннолетних детей. Сейчас они находятся в безопасном месте. Но семье отчаянно нужна помощь, поскольку средств на существование практически не осталось.

Рассказ Ольги о том, что ей и ее семье довелось пережить в осажденном городе, разместил в своем Telegram-канале советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

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Когда началась война, я жила с детьми (сыновья 9лет и 15лет) в новой, только отремонтированной квартире по ул. Академика Амосова. Но фронт подходил все ближе, и мы приняли решение переехать в квартиру к маме.

Позже к нам присоединилась сестра с дочерью и мой дедушка с Волонтеровки, так как там начались сильные обстрелы и их дом был разрушен. Мы стали жить все вместе, семь человек в трехкомнатной квартире.

В тот день, 16 марта, мы готовили на костре еду для детей. В 11.00 я услышала, что залпы и взрывы прекратились и вышла с квартиры к огню, чтоб добавить ингредиенты в суп и вскипятить чайник.

В момент, когда я приоткрыла дверь подъезда и сделала первый шаг, внезапно раздался хлопок. Меня оглушило. Я поняла, что не могу опереться на ногу, стала заползать вглубь подъезда. Я стала кричать, но не слышала себя и думала, что меня никто не слышит и не поможет.

Увидела, что моя правая нога висит на коже, сильно течет кровь. С левой ноги тоже текла кровь, в нее тоже попал осколок снаряда.

Мой крик услышал сосед и вышел на помощь. Перетянул ремнем от брюк ногу, и пока другие соседи искали автомобиль, чтобы доставить в больницу, решил занести меня в квартиру.

Я попросила этого не делать, потому что в квартире находился мой старший сын. Я понимала, что это очень ужасное зрелище. Еще я боялась, чтоб младшему сыну ничего не сказали, и чтоб он не вышел с подвала. Я не хотела, чтобы мои дети видели меня истекающую кровью с оторванной ногой. У них и так нервная система была на грани срыва.

Когда мы ехали в госпиталь, упала бомба на плавательный бассейн Нептун в тот момент, когда люди там получали гуманитарную помощь.

Меня приняли врачи военного госпиталя, прооперировали. В этот момент бомбы стали падать на госпиталь, взорвали операционный блок. Меня с операционного стола унесли в подвал.

Я безмерно благодарна врачам и всему персоналу военного госпиталя. Это очень смелые, сильные люди, профессионалы своего дела, с огромной самоотдачей, которые порою ценой собственной жизни спасают других.

В одном из подвалов госпиталя меня чудом нашла моя троюродная сестра — она нашла машину, чтобы перевезти меня домой.

За медицинской помощью в Мариуполе нам было некуда обращаться, перевязки мне делала мама в нечеловеческих условиях, в подвале, под обстрелами, иногда пропуская их потому, что во дворах нашего дома велись уличные бои. 

Выехать из Мариуполя нам удалось только 29 марта. В Днепр мы приехали ночью 1 апреля и на утро обратились в больницу, нас принял врач Ю. Моргун, оказал помощь и дал рекомендации. 6 апреля Юрий Николаевич снял швы. Мы хотели остаться в Днепре, чтоб начать реабилитацию и лечение, но постоянные воздушные тревоги и звуки взрывов не давали ощущения безопасности. Дети были в постоянном напряжении.

На нервной почве мы не могли спать, есть, испытывали постоянное чувство тревоги. Решили выехать в Польшу, и после в Данию.

Их “освободительная” операция освободила меня от всего: от здоровья, от имущества, освободила моих детей от беззаботного детства, освободила от друзей, от дома, от любимой работы…

Сообщается, что в настоящее время БФ Лазарь во главе с Вячеславом Запорожцем договорился о бесплатном протезировании для Ольги. Но искалеченной женщине, оставшейся с двумя детьми на руках, требуются средства на существование. Она не может сейчас обеспечить своих детей и себя и обращается за помощью ко всем неравнодушным.

Реквизиты для помощи Ольге Кулишовой: 5457082274113591 Запорожец В.П.

Источник: Pravda Gerashchenko

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