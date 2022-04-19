Во время одного из жесточайших обстрелов Мариуполя Ольга Кулишова получала тяжелое ранение – взрывом вражеской мины ей практически оторвало ногу. Хирургам местной больницы пришлось ампутировать травмированную конечность.

У женщины двое несовершеннолетних детей. Сейчас они находятся в безопасном месте. Но семье отчаянно нужна помощь, поскольку средств на существование практически не осталось.

Рассказ Ольги о том, что ей и ее семье довелось пережить в осажденном городе, разместил в своем Telegram-канале советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

Когда началась война, я жила с детьми (сыновья 9лет и 15лет) в новой, только отремонтированной квартире по ул. Академика Амосова. Но фронт подходил все ближе, и мы приняли решение переехать в квартиру к маме.

Позже к нам присоединилась сестра с дочерью и мой дедушка с Волонтеровки, так как там начались сильные обстрелы и их дом был разрушен. Мы стали жить все вместе, семь человек в трехкомнатной квартире.

В тот день, 16 марта, мы готовили на костре еду для детей. В 11.00 я услышала, что залпы и взрывы прекратились и вышла с квартиры к огню, чтоб добавить ингредиенты в суп и вскипятить чайник.

В момент, когда я приоткрыла дверь подъезда и сделала первый шаг, внезапно раздался хлопок. Меня оглушило. Я поняла, что не могу опереться на ногу, стала заползать вглубь подъезда. Я стала кричать, но не слышала себя и думала, что меня никто не слышит и не поможет.

Увидела, что моя правая нога висит на коже, сильно течет кровь. С левой ноги тоже текла кровь, в нее тоже попал осколок снаряда.

Мой крик услышал сосед и вышел на помощь. Перетянул ремнем от брюк ногу, и пока другие соседи искали автомобиль, чтобы доставить в больницу, решил занести меня в квартиру.

Я попросила этого не делать, потому что в квартире находился мой старший сын. Я понимала, что это очень ужасное зрелище. Еще я боялась, чтоб младшему сыну ничего не сказали, и чтоб он не вышел с подвала. Я не хотела, чтобы мои дети видели меня истекающую кровью с оторванной ногой. У них и так нервная система была на грани срыва.

Когда мы ехали в госпиталь, упала бомба на плавательный бассейн Нептун в тот момент, когда люди там получали гуманитарную помощь.

Меня приняли врачи военного госпиталя, прооперировали. В этот момент бомбы стали падать на госпиталь, взорвали операционный блок. Меня с операционного стола унесли в подвал.

Я безмерно благодарна врачам и всему персоналу военного госпиталя. Это очень смелые, сильные люди, профессионалы своего дела, с огромной самоотдачей, которые порою ценой собственной жизни спасают других.

В одном из подвалов госпиталя меня чудом нашла моя троюродная сестра — она нашла машину, чтобы перевезти меня домой.

За медицинской помощью в Мариуполе нам было некуда обращаться, перевязки мне делала мама в нечеловеческих условиях, в подвале, под обстрелами, иногда пропуская их потому, что во дворах нашего дома велись уличные бои.

Выехать из Мариуполя нам удалось только 29 марта. В Днепр мы приехали ночью 1 апреля и на утро обратились в больницу, нас принял врач Ю. Моргун, оказал помощь и дал рекомендации. 6 апреля Юрий Николаевич снял швы. Мы хотели остаться в Днепре, чтоб начать реабилитацию и лечение, но постоянные воздушные тревоги и звуки взрывов не давали ощущения безопасности. Дети были в постоянном напряжении.

На нервной почве мы не могли спать, есть, испытывали постоянное чувство тревоги. Решили выехать в Польшу, и после в Данию.

Их “освободительная” операция освободила меня от всего: от здоровья, от имущества, освободила моих детей от беззаботного детства, освободила от друзей, от дома, от любимой работы…

Сообщается, что в настоящее время БФ Лазарь во главе с Вячеславом Запорожцем договорился о бесплатном протезировании для Ольги. Но искалеченной женщине, оставшейся с двумя детьми на руках, требуются средства на существование. Она не может сейчас обеспечить своих детей и себя и обращается за помощью ко всем неравнодушным.

Реквизиты для помощи Ольге Кулишовой: 5457082274113591 Запорожец В.П.

Источник: Pravda Gerashchenko