Під час одного з найжорстокіших обстрілів Маріуполя Ольга Кулішова отримувала важке поранення – вибухом ворожої міни їй практично відірвало ногу. Хірургам місцевої лікарні довелося ампутувати травмовану кінцівку.

У жінки двоє неповнолітніх дітей. Зараз вони знаходяться в безпечному місці. Але сім’ї відчайдушно потрібна допомога, оскільки коштів на існування майже не залишилося.

Розповідь Ольги про те, що їй і її родині довелося пережити в обложеному місті, розмістив у своєму Telegram-каналі радник міністра МВС України Антон Геращенко.

Коли почалася війна, я жила з дітьми (сини 9 і 15 років) в новій, тільки відремонтованій квартирі по вул. Академіка Амосова. Але фронт підходив все ближче, і ми прийняли рішення переїхати в квартиру до мами.

Пізніше до нас приєдналася сестра з дочкою і мій дідусь з Волонтерівки, так як там почалися сильні обстріли і їхній будинок був зруйнований. Ми стали жити всі разом, сім чоловік в трикімнатній квартирі.

Того дня, 16 березня, ми готували на багатті їжу для дітей. Об 11.00 я почула, що залпи і вибухи припинилися і вийшла з квартири до вогню, щоб додати інгредієнти в суп і закип’ятити чайник.

У момент, коли я відкрила двері під’їзду і зробила перший крок, раптово пролунав хлопок. Мене оглушило. Я зрозуміла, що не можу спертися на ногу, стала заповзати вглиб під’їзду. Я стала кричати, але не чула себе і думала, що мене ніхто не чує і не допоможе.

Побачила, що моя права нога висить на шкірі, сильно тече кров. З лівої ноги теж текла кров, в неї теж потрапив осколок снаряда.

Мій крик почув сусід і вийшов на допомогу. Перетягнув ременем від штанів ногу, і поки інші сусіди шукали автомобіль, щоб доставити в лікарню, вирішив занести мене в квартиру.

Я попросила цього не робити, тому що в квартирі знаходився мій старший син. Я розуміла, що це дуже жахливе видовище. Ще я боялася, щоб молодшому синові нічого не сказали, і щоб він не вийшов з підвалу. Я не хотіла, щоб мої діти бачили мене стікаючою кров’ю з відірваною ногою. У них і так нервова система була на межі зриву.

Коли ми їхали в госпіталь, впала бомба на плавальний басейн Нептун в той момент, коли люди там отримували гуманітарну допомогу.

Мене прийняли лікарі військового госпіталю, прооперували. У цей момент бомби стали падати на госпіталь, підірвали операційний блок. Мене з операційного столу забрали в підвал.

Я безмірно вдячна лікарям і всьому персоналу військового госпіталю. Це дуже сміливі, сильні люди, професіонали своєї справи, з величезною самовіддачею, які часом ціною власного життя рятують інших.

В одному з підвалів госпіталю мене дивом знайшла моя троюрідна сестра – вона знайшла машину, щоб перевезти мене додому.

За медичною допомогою в Маріуполі нам було нікуди звертатися, перев’язки мені робила мама в нелюдських умовах, в підвалі, під обстрілами, іноді пропускаючи їх тому, що у дворах нашого будинку велися вуличні бої.

Виїхати з Маріуполя нам вдалося тільки 29 березня. У Дніпро ми приїхали вночі 1 квітня і на ранок звернулися в лікарню, де нас прийняв лікар Ю. Моргун, надав допомогу і дав рекомендації. 6 квітня Юрій Миколайович зняв шви.

Ми хотіли залишитися в Дніпрі, щоб почати реабілітацію і лікування, але постійні повітряні тривоги і звуки вибухів не давали відчуття безпеки. Діти були в постійній напрузі.

Через нервове напруження ми не могли спати, їсти, відчували постійне відчуття тривоги. Вирішили виїхати до Польщі, і після в Данію.

Їхня “визвольна” операція звільнила мене від усього: від здоров’я, від майна, звільнила моїх дітей від безтурботного дитинства, звільнила від друзів, від будинку, від улюбленої роботи…

Повідомляється, що наразі БФ Лазар на чолі з В’ячеславом Запорожцем домовився про безкоштовне протезування для Ольги. Але покаліченій жінці, що залишилася з двома дітьми на руках, потрібні кошти на існування. Вона не може зараз забезпечити своїх дітей і себе і звертається за допомогою до всіх небайдужих.

Реквізити для допомоги Ользі Кулішовій: 5457082274113591 Запорожець В.П.

Джерело: Pravda Gerashchenko