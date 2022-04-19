Вооруженные силы Украины ночью 19 апреля отразили наступление РФ в Рубежном и Попасной Луганской области.

Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Обострение уже началось. Ситуация сложная, но наши защитники держат линию обороны. Отразили наступление в Рубежном и Попасной. Там у врага – десятки погибших. Кроме того, наши ребята сбили беспилотник Орлан-10, подбили тяжелую технику, – перечислил Сергей Гайдай.

Глава ОВА констатирует: ночью существенно возросло количество атак, обстрелов и авиаударов, но никаких успехов враг не имел вообще.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили семь вражеских атак, уничтожив:

10 танков,

18 единиц бронированной техники,

восемь единиц автомобильной техники,

одну артиллерийскую систему,

миномет противника с расчетом.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразила семь воздушных целей:

один самолет,

четыре беспилотника,

две крылатые ракеты.

Напомним, что в течение 54-х суток полномасштабной войны в Украине на Донецком и Таврическом направлениях российские захватчики активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия неприятеля сейчас сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ