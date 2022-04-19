Вооруженные силы Украины ночью 19 апреля отразили наступление РФ в Рубежном и Попасной Луганской области.
Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
– Обострение уже началось. Ситуация сложная, но наши защитники держат линию обороны. Отразили наступление в Рубежном и Попасной.
Там у врага – десятки погибших. Кроме того, наши ребята сбили беспилотник Орлан-10, подбили тяжелую технику, – перечислил Сергей Гайдай.
Глава ОВА констатирует: ночью существенно возросло количество атак, обстрелов и авиаударов, но никаких успехов враг не имел вообще.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили семь вражеских атак, уничтожив:
- 10 танков,
- 18 единиц бронированной техники,
- восемь единиц автомобильной техники,
- одну артиллерийскую систему,
- миномет противника с расчетом.
Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразила семь воздушных целей:
- один самолет,
- четыре беспилотника,
- две крылатые ракеты.
Напомним, что в течение 54-х суток полномасштабной войны в Украине на Донецком и Таврическом направлениях российские захватчики активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.
Основные усилия неприятеля сейчас сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.
За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Генштаб ВСУ