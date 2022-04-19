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Факты / Украина

Никаких успехов у врага не было – Луганская ОВА об обострении на Донбассе

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Вооруженные силы Украины ночью 19 апреля отразили наступление РФ в Рубежном и Попасной Луганской области.

Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

– Обострение уже началось. Ситуация сложная, но наши защитники держат линию обороны. Отразили наступление в Рубежном и Попасной.

Там у врага – десятки погибших. Кроме того, наши ребята сбили беспилотник Орлан-10, подбили тяжелую технику, – перечислил Сергей Гайдай.

Глава ОВА констатирует: ночью существенно возросло количество атак, обстрелов и авиаударов, но никаких успехов враг не имел вообще.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отбили семь вражеских атак, уничтожив:

  • 10 танков,
  • 18 единиц бронированной техники,
  • восемь единиц автомобильной техники,
  • одну артиллерийскую систему,
  • миномет противника с расчетом.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразила семь воздушных целей:

  • один самолет,
  • четыре беспилотника,
  • две крылатые ракеты.

Напомним, что в течение 54-х суток полномасштабной войны в Украине на Донецком и Таврическом направлениях российские захватчики активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения.

Основные усилия неприятеля сейчас сосредоточены на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

За ситуацией на фронте можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

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