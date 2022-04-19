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Факты / Украина

РФ перебрасывает в Харьковскую область ЗРК Тор – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко редактор ленты
Бойовий автомобіль 9A331 зенітно-ракетної системи ЗРК ТОР

Российские военные перебрасывают дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК Тор в Харьковскую область.

Как отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, таким образом враг стремится организовать систему противовоздушной обороны наступательной группировки.

В то же время армия Российской Федерации развернула зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300 в приграничных с Украиной районах Белгородской области.

Таким образом, захватчики намерены прикрыть основные пункты управления, а также тыловые районы.

Не прекращают российские военные частично блокировать Харьков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 55-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Depositphotos

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