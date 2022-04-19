РФ перекидає до Харківської області ЗРК Тор – Генштаб ЗСУ

Російські військові перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК Тор до Харківської області.

Як наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, таким чином ворог прагне організувати систему протиповітряної оборони наступального угруповання.

Водночас армія Російської Федерації розгорнула зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300 у прикордонних з Україною районах Бєлгородської області.

Таким чином загарбники мають намір прикрити основні пункти управління, a також тилові райони.

Не припиняють російські військові також частково блокувати Харків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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