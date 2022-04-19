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Факты / Украина

Украинские десантники уничтожили элитную мотострелковую бригаду из Томска

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Украинские десантники уничтожили элитную мотострелковую бригаду из Томска

Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск. Во время боя с украинскими защитниками многие оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин.

— Недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21 отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ, города Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места, — сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Только некоторых захватчиков удалось идентифицировать по имеющимся документам. В частности, документы младшего сержанта из Оренбурга Саккузиева указывают на его недолгую военную карьеру. Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся.

Также идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского, который также закончил свою недолгую жизнь, как и десятки его сослуживцев, в статусе преступника.

В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ добавили, что наверное никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий.

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Фото: Минобороны

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