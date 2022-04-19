Украинские десантники уничтожили элитную мотострелковую бригаду из Томска

Украинские десантники уничтожили мотострелковое подразделение ВС РФ из города Томск. Во время боя с украинскими защитниками многие оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин.

— Недавно в районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21 отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ, города Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места, — сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Только некоторых захватчиков удалось идентифицировать по имеющимся документам. В частности, документы младшего сержанта из Оренбурга Саккузиева указывают на его недолгую военную карьеру. Специальность снайпера, наводчика-командира танка и окончание интенсивных курсов по программе выживания при Вольском военном институте материального обеспечения ему уже никогда не понадобятся.

Также идентифицировали по нарукавным знакам и погонам еще одного уничтоженного молодого офицера – лейтенанта Кочановского, который также закончил свою недолгую жизнь, как и десятки его сослуживцев, в статусе преступника.

В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ добавили, что наверное никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий.