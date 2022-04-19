Українські десантники знищили елітну мотострілецьку бригаду з Томська

Українські десантники знищили мотострілецький підрозділ ЗС РФ з міста Томськ. Під час бою з українськими захисниками чимало окупантів згоріли в полум’ї знищених бойових машин.

– Нещодавно в районі інтенсивних боїв українськими воїнами-десантниками було розбито та знищено бронегрупу одного із підрозділів 21 окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального військового округу ЗС РФ, міста Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь у міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця, – повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Тільки деяких загарбників вдалося ідентифікувати за наявними документами. Зокрема, документи молодшого сержанта з Оренбургу Саккузиєва свідчать про його недовгу військову кар’єру. Фах снайпера, навідника-командира танка та закінчення інтенсивних курсів за програмою виживання при Вольському військовому інституті матеріального забезпечення йому вже ніколи не знадобляться.

Також ідентифікували за нарукавними знаками та погонами ще одного знищеного молодого офіцера – лейтенанта Кочановського, який також закінчив своє недовге життя, як десятки інших його товаришів по службі, в статусі злочинця.

У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ додали, що, мабуть, ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій.