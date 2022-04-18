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Факты / Украина

Убегали, оставляя своих: как выгоняли оккупантов из села в Донецкой области

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Убегали, оставляя своих: как выгоняли оккупантов из села в Донецкой области

Украинские военные показали, как освобождали одно из сел Донецкой области от российских оккупантов. Видео зачистки обнародовала группа К2 54 отдельной механизированной бригады.

Российские оккупанты хотели захватить село на территории Донецкой области. Они решили закрепиться в домах и развивать свое наступление.

Но разведчики группы К2 и еще одно подразделение 54 отдельной механизированной бригады стали помехой для захватчиков. На обнародованном видео видно, как убегают российские оккупанты, оставляя погибших и раненых.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 54-е сутки. Российские войска продолжают наносить ракетные удары по украинским городам, обстреливать жилые дома и другую инфраструктуру.

В частности, утром 18 апреля российские военные нанесли несколько прицельных ракетных ударов по Львову. По предварительной информации, речь идет о четырех-пяти ракетных ударах.

Также утром 18 апреля российские захватчики нанесли ракетные удары по Днепропетровской области. 60% ракет сбили силы противовоздушной обороны.

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