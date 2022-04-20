Гарантии безопасности дорабатывают, политические консультации продолжаются: Подоляк о переговорах с РФ

После зверств российских оккупантов в Буче воспринимать переговоры между Украиной и РФ сухо уже невозможно. Но рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины на его соответствие международному праву.

Об этом в одном из интервью сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он объяснил, что сейчас продолжаются политические консультации на уровне политических советников стран — потенциальных гарантов безопасности для Украины. По словам Подоляка, все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения.

– После Бучи воспринимать переговоры сухо уже невозможно. После этого еще был Краматорск — убийства людей на вокзале, а потом у нас есть Мариуполь, который сегодня физически уничтожают, а там дети есть. Воспринимать переговоры безэмоционально, как следует их воспринимать, уже невозможно. Фон очень тяжелый, – добавил Подоляк.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что военные преступления, совершенные военными РФ в Буче и Мариуполе, осложняют переговоры с Россией.

Потому, по его словам, будущее войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.