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Факты / Украина

Гарантии безопасности дорабатывают, политические консультации продолжаются: Подоляк о переговорах с РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Михайло Подоляк

После зверств российских оккупантов в Буче воспринимать переговоры между Украиной и РФ сухо уже невозможно. Но рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины на его соответствие международному праву.

Об этом в одном из интервью сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он объяснил, что сейчас продолжаются политические консультации на уровне политических советников стран — потенциальных гарантов безопасности для Украины. По словам Подоляка, все идет, но параллельно с ожиданием того, что будет происходить на полях столкновения.

– После Бучи воспринимать переговоры сухо уже невозможно. После этого еще был Краматорск — убийства людей на вокзале, а потом у нас есть Мариуполь, который сегодня физически уничтожают, а там дети есть. Воспринимать переговоры безэмоционально, как следует их воспринимать, уже невозможно. Фон очень тяжелый, – добавил Подоляк.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также говорил, что военные преступления, совершенные военными РФ в Буче и Мариуполе, осложняют переговоры с Россией.

Потому, по его словам, будущее войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

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Источник: Новое время

Фото: Офис президента

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