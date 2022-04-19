Конец войны с РФ будет решен на поле боя, а не за столом переговоров – Кулеба

Военные преступления, совершенные военными РФ в Буче и Мариуполе, усложняют переговоры с Россией, поэтому будущее войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому телеканалу France24.

– Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров, – сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры Украины и России привести к завершению войны.

Он также призвал все страны, в частности Францию, последовать примеру Соединенных Штатов и увеличить поставки оружия, а также высказал надежду, что Париж поддержит нефтяное эмбарго против России.

– Мы просим Берлин и Париж пересмотреть эту политику. Пора занять твердую позицию относительно Путина. Сейчас не время пытаться угодить ему. Пора изменить подход французов к России, — подчеркнул Кулеба.

???? Les négociations entre la #Russie et l’#Ukraine peuvent-elles aboutir à la fin de la guerre entre les deux pays ? “La fin de cette guerre se décidera sur le champ de bataille, pas autour de la table des négociations”, nous dit @DmytroKuleba au micro de @mperelman⤵️ pic.twitter.com/AwafoI7rSY — FRANCE 24 Français (@France24_fr) April 19, 2022

Два дня назад президент Владимир Зеленский пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить Украину, чтобы он убедился, что идет не просто война, а геноцид украинского народа.