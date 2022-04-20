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Факти / Україна

Гарантії безпеки доопрацьовують, політичні консультації тривають: Подоляк про переговори з РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Михайло Подоляк

Після звірств російських окупантів у Бучі сприймати переговори між Україною і РФ сухо вже неможливо. Але робочі юридичні підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України щодо його відповідності міжнародному праву.

Про це в одному з інтервю повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він пояснив, що наразі тривають політичні консультації на рівні політичних радників країн — потенційних гарантів безпеки для України. За словами Подоляка, все йде, але паралельно з очікуванням того, що буде відбуватися на полях зіткнення.

– Після Бучі сприймати переговори сухо вже неможливо. Після цього ще був Краматорськ — вбивства людей на вокзалі, а після ми маємо Маріуполь, який сьогодні фізично нищать, а там діти є. Сприймати переговори беземоційно, як треба їх сприймати, вже неможливо. Тло дуже тяжке, – додав Подоляк.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також говорив, що воєнні злочини, скоєні військовими РФ у Бучі та Маріуполі, ускладнюють переговори з Росією.

Тому, за його словами, майбутнє війни вирішуватиметься на полі бою, а не за столом переговорів.

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Джерело: Новое время

Фото: Офіс президента

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