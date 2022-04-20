На сегодня, 20 апреля, удалось предварительно согласовать гуманитарный коридор из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, гуманитарная ситуация в Мариуполе катастрофическая, поэтому на этом направлении сосредоточили наибольшее внимание.

Так, сбор людей будет проходить 20 апреля с 14.00 на перекрестке улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.

Эвакуационная колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

— Учитывая очень сложную ситуацию безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения. Итак, прошу следить за соответствующими официальными сообщениями, — подчеркнула Ирина Верещук.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона подчеркнул, что этот гуманитарный коридор для эвакуации из Мариуполя предварительно согласован, и еще нужно много поработать, чтобы действительно вывезти людей из города.

– То что мы слышим, что это будет 90 больших автобусов. Это примерно 6 тысяч человек смогут уехать. Но опять же – это предварительно, – сказал Вадим Бойченко.

По его словам, сейчас в Мариуполе более 100 тысяч жителей ждут эвакуации.

Ранее заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что завод Азовсталь разбомблен и уничтожен практически полностью.

По его словам, кроме украинских воинов, в укрытии завода могут находиться мирные жители. Российские войска сбрасывают на завод мощные бомбы, а под завалами может прятаться очень много людей.