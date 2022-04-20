Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина

Обстрелы Харькова и Николаева: ситуация в регионах Украины на 20 апреля

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстрелы Харькова и Николаева: ситуация в регионах Украины на 20 апреля

По состоянию на 20 апреля армия РФ не перестает обстреливать и штурмовать украинские города.

Ночью враг периодически открывал огонь по окрестностям жилого района Салтовка в Харькове. По предварительной информации, пострадавших нет.

Продолжаются активные бои на Изюмском направлении.

Кременная Луганской области пока находится под контролем россиян. Захватчики пытаются штурмовать Северодонецк и Попасную.

После попытки атаковать Рубежное и Северодонецк в больницу Новоайдара госпитализировали около 130 раненых военнослужащих РФ.

Обстрелял враг также Горное и Новодружеск. В последнем населенном пункте загорелись два жилых дома и перебит газопровод.

Частично без электричества и со значительными повреждениями инфраструктуры из-за ночных обстрелов осталась Авдеевка Донецкой области.

За сутки в регионе погибли три человека и еще шесть получили ранения.

Нет света, газа и воды в общинах Херсонской области, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями.

Боевые действия в течение суток продолжались почти на всей территории региона. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Ракетный обстрел поликлиники в Баштанке Николаевской области, по предварительной информации, обошелся без жертв.

Однако ночью враг снова нанес ракетные удары, но теперь уже по областному центру. В настоящее время военная администрация уточняет последствия атаки РФ.

В других населенных пунктах региона ситуация тревожная, но контролируемая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка