По состоянию на 20 апреля армия РФ не перестает обстреливать и штурмовать украинские города.

Ночью враг периодически открывал огонь по окрестностям жилого района Салтовка в Харькове. По предварительной информации, пострадавших нет.

Продолжаются активные бои на Изюмском направлении.

Кременная Луганской области пока находится под контролем россиян. Захватчики пытаются штурмовать Северодонецк и Попасную.

После попытки атаковать Рубежное и Северодонецк в больницу Новоайдара госпитализировали около 130 раненых военнослужащих РФ.

Обстрелял враг также Горное и Новодружеск. В последнем населенном пункте загорелись два жилых дома и перебит газопровод.

Частично без электричества и со значительными повреждениями инфраструктуры из-за ночных обстрелов осталась Авдеевка Донецкой области.

За сутки в регионе погибли три человека и еще шесть получили ранения.

Нет света, газа и воды в общинах Херсонской области, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями.

Боевые действия в течение суток продолжались почти на всей территории региона. Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Ракетный обстрел поликлиники в Баштанке Николаевской области, по предварительной информации, обошелся без жертв.

Однако ночью враг снова нанес ракетные удары, но теперь уже по областному центру. В настоящее время военная администрация уточняет последствия атаки РФ.

В других населенных пунктах региона ситуация тревожная, но контролируемая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Генштаб ВСУ