Обстріли Харкова та Миколаєва: ситуація в регіонах України на 20 квітня

Станом на 20 квітня армія РФ не припиняє обстрілювати та штурмувати українські міста.

Упродовж ночі ворог періодично відкривав вогонь по околицях житлового району Салтівка в Харкові. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Тривають активні бої на Ізюмському напрямку.

Кремінна Луганської області поки що перебуває під контролем росіян. Загарбники намагаються штурмувати Сєвєродонецьк та Попасну.

Після спроби атакувати Рубіжне та Сєвєродонецьк до лікарні Новоайдара госпіталізували близько 130 поранених військовослужбовців РФ.

Обстріляв ворог також Гірське та Новодружеськ. В останньому населеному пункті зайнялися два житлові будинки та перебито газопровід.

Частково без електрики та зі значними пошкодженнями інфраструктури через нічні обстріли лишилася Авдіївка Донецької області.

Упродовж доби в регіоні загинуло три людини та ще шість дістали поранень.

Немає світла, газу та води в громадах Херсонської області, що межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Бойові дії протягом доби тривали майже на всій території регіону. Інформація щодо руйнувань та постраждалих відсутня.

Ракетний обстріл поліклініки в Баштанці Миколаївської області, за попередньою інформацією, минувся без жертв.

Та вночі ворог знову завдав ракетних ударів, але вже по обласному центру. Нині військова адміністрація уточнює наслідки атаки РФ.

В інших населених пунктах регіону ситуація тривожна, але контрольована.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Генштаб ЗСУ