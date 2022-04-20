Ночью 20 апреля российские захватчики открыли огонь по жилым домам в Новодружеске Луганской области.

Из-за обстрела загорелись два дома в центральной части города. Также перебит газопровод.

Утром на место происшествия должна прибыть аварийная служба. Специалисты выяснят, как быстро удастся возобновить газоснабжение.

В настоящее время власти области устанавливают, сколько еще зданий повреждено обломками и взрывной волной после обстрела 20 апреля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай