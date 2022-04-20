Ночью 20 апреля российские захватчики открыли огонь по жилым домам в Новодружеске Луганской области.
Из-за обстрела загорелись два дома в центральной части города. Также перебит газопровод.
Утром на место происшествия должна прибыть аварийная служба. Специалисты выяснят, как быстро удастся возобновить газоснабжение.
В настоящее время власти области устанавливают, сколько еще зданий повреждено обломками и взрывной волной после обстрела 20 апреля.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Сергей Гайдай
Фото: Сергей Гайдай