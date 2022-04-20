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Факти / Україна

Окупанти відкрили вогонь по будинках у Новодружеську

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Окупанти відкрили вогонь по будинках у Новодружеську

Уночі 20 квітня російські загарбники відкрили вогонь по житлових будинках у Новодружеську Луганської області.

Через обстріл зайнялися два будинки в центральній частині міста. Також перебито газопровід.

На ранок до місця події запланований виїзд аварійної служби. Фахівці мають з’ясувати, як швидко вдасться відновити газопостачання.

Нині ж влада області встановлює, скільки ще будівель пошкоджено уламками та вибуховою хвилею після обстрілу 20 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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