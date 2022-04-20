Окупанти відкрили вогонь по будинках у Новодружеську

Уночі 20 квітня російські загарбники відкрили вогонь по житлових будинках у Новодружеську Луганської області.
Через обстріл зайнялися два будинки в центральній частині міста. Також перебито газопровід.
На ранок до місця події запланований виїзд аварійної служби. Фахівці мають з’ясувати, як швидко вдасться відновити газопостачання.
Нині ж влада області встановлює, скільки ще будівель пошкоджено уламками та вибуховою хвилею після обстрілу 20 квітня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай