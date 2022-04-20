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Факты / Украина

Более 470 самолетов и вертолетов: волонтеры подсчитали, сколько техники РФ уничтожило украинское ПВО

Марта Бондаренко редактор ленты
Более 470 самолетов и вертолетов: волонтеры подсчитали, сколько техники РФ уничтожило украинское ПВО

По состоянию на 20 апреля 2022 г. силы украинской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 477 целей авиации Российской Федерации.

Об этом рассказали в международном волонтерском сообществе InformNapalm.

Волонтеры отмечают, что кремлевская пропаганда почти с самого начала войны постоянно твердила, что наша ПВО “уничтожена полностью”.

Однако уже трижды “разгромленная” российскими пропагандистами украинская противовоздушная оборона продолжает стабильно уничтожать российскую авиацию.

Так, согласно инфографике, которую подготовили волонтеры InformNapalm, наши Вооруженные силы в феврале 2022 года ликвидировали 50 самолетов и вертолетов ВС РФ, в марте эта цифра выросла до 359 единиц, а в апреле составляет уже 477.

InformNapalm

По мнению волонтеров, российское командование пропагандистскими призывами, возможно, пытается подбодрить своих пилотов перед каждым вылетом.

А вот благодаря массивной международной поддержке, Украина стабильно пополняет свои средства ПВО.

В ночь с 14 на 15 апреля украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 Аллигатор, стоимость которого составляет около $15 млн.

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Фото: Getty Images

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