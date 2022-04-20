Станом на 20 квітня 2022 року сили української протиповітряної оборони (ППО) знищили 477 цілей авіації Російської Федерації.

Про це розповіли у міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm.

Волонтери наголошують, що кремлівська пропаганда майже із самого початку війни постійно говорить, що наша ППО “знищена повністю”.

Проте вже тричі “розгромлена” російськими пропагандистами українська протиповітряна оборона продовжує стабільно знищувати російську авіацію.

Так, згідно з інфографікою, яку підготували волонтери InformNapalm, наші Збройні сили у лютому 2022 року ліквідували 50 літаків та гелікоптерів ЗС РФ, у березні ця цифра зросла до 359 одиниць, а у квітні становить вже 477.

На думку волонтерів, російське командування пропагандистськими закликами можливо намагається підбадьорити своїх пілотів перед кожним вильотом.

А ось завдяки масивній міжнародній підтримці Україна стабільно поповнює свої засоби ППО.

У ніч з 14 на 15 квітня українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 Алігатор, вартість якого становить близько $15 млн.