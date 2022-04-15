ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 Аллигатор стоимостью около $15 млн

В ночь с 14 на 15 апреля украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 Аллигатор, стоимость которого составляет около $15 млн.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, вражеский боевой вертолет и командирскую машину армейской авиации удалось вывести из строя одному из подразделений 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр — формированию механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ.

— Одно из подразделений 93-й ОМБр Холодный Яр ночью уничтожил российский вертолет. Предварительно это “несбиваемый аналоговнет” Ка-52 Аллигатор, российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что стоимость российского вертолета Ка-52 Аллигатор составляет примерно $15 млн – это цена только техники.

– Не крейсер Москва, конечно, но $15 млн из бюджета Российской Федерации украинские воины отминусовали. Это цена только техники, а еще подготовка пилотов и компенсация родственникам. Вместе победим, — убеждены в Генеральном штабе ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ