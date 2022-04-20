Силы российского вторжения сосредоточены на Востоке Украины. Однако риск ракетных ударов по территории Украины сохраняется.

Об этом говорится в очередной сводке разведки Великобритании по ситуации в Украине, которую опубликовало Министерство обороны страны.

По их данным, Россия продолжает наращивать военное присутствие на восточной границе Украины. Боевые действия на Донбассе усиливаются, враги пытаются прорвать оборону Украины.

— Активность российской авиации на Севере Украины останется низкой с момента ее ухода с севера от Киева. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется, — отметили в сводке.

Также эксперты считают, что российские атаки на города по всей Украине демонстрируют намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на Восток страны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны Великобритании