У РФ планують провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

– Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової мобілізації. Після її проведення ФСБ РФ планує кинути мобілізованих українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців, – зазначили в управлінні.

Раніше зазначали, що для проведення “референдумів” завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання “гуманітарної допомоги” або соціальних виплат.

У дні “голосування” співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців.

Усе це робитимуть для того, щоб знищити представників українського етносу, провести пропагандистські заходи з нав’язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що “звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами”.