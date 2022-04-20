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Факты / Украина

В Мариуполь зашли подразделения, находившиеся под Киевом — полк Азов

Илья Нежигай редактор ленты
В Мариуполь зашли подразделения, находившиеся под Киевом — полк Азов

Оккупационные силы России обновили состав военной техники, что наступает на Мариуполь

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламарь с позывным Калина.

Он сообщил, что в районе порта Мариуполя украинских войск уже нет.

– В Мариуполе работает техника с отметками V, удалось уничтожить один танк. Это говорит о том, что они бросили свежие силы. Видимо, это те же подразделения, что были под Киевом, — сказал Калина.

Заместитель полка Азов затруднился оценить реальное количество оккупационных сил на территории Мариуполя, но отметил, что россияне имеют численное преимущество “в несколько тысяч раз”.

Он сообщил, что Мариуполь обстреливают из корабельной артиллерии, а также обстреливает вражеская авиация и техника.

Святослав Паламарь сообщил, что российские военные уничтожают все, что осталось на заводе Азовсталь. Сам завод уже фактически разрушен.

— У нас есть много раненых бойцов, тяжелых раненых, которых мы не можем предоставить медицинскую помощь. Есть убитые собратья, тела которых нужно отдать родственникам, чтобы похоронить их с почестями. Есть военные, держащие оборону, мужественно обороняющиеся от врага. Но… 51 день фронта на 365 градусов – это истощает, – сказал Калина.

Он отметил, что защитники Мариуполя не изменили Родине.

Оставшиеся в Мариуполе украинские военные надеются на освобождение из окружения военным или политическим путем, также соглашаются на эвакуацию, но сдаваться в плен россиянам не собираются.

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