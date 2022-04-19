Российским захватчикам удалось окружить Мариуполь из-за отсутствия у его защитников нужного количества оружия.

Об этом рассказал основатель и первый командир батальона Азов Андрей Билецкий в интервью Янине Соколовой. Он заверил, что кроме вооружения, существуют потребности продовольствия и питьевой воды, но самая главная проблема — это оружие.

— Надо понимать, что сейчас воюют не копиями, и кроме человеческого фактора, существует еще фактор оружия. Там действительно чрезвычайно сложная ситуация с продовольствием, питьевой водой, но самая большая проблема — это вооружение. Тяжелое вооружение, противотанковое вооружение, с ним довольно тяжелая ситуация, — сказал Билецкий.

По его словам, планировалось, что Мариуполь будет одним из основных форпостов на линии фронта, но не планировалось, что он окажется в окружении.

Белецкий говорит, что сегодня в котле в городе находятся как ветераны Азова, так и молодые добровольцы, которые решили отправиться на помощь Мариуполю. Однако он уверен, что эти воины будут стоять на своих позициях до конца.

— Это 100%. Это глубокое решение. Азов и не ставил никогда перед собой другого выбора, — добавил он.

Кроме того, командир полка Азов Денис Прокопенко 18 апреля обратился к мировым лидерам. Он призывает организовать зеленые коридоры, чтобы жители Мариуполя смогли покинуть город.