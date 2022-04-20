Окупаційні сили Росії оновили склад військової техніки, що чинить наступ на Маріуполь

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник командира полку Азов, капітан Святослав Паламар із позивним Калина.

Він повідомив, що в районі порту Маріуполя українських військ вже немає.

– В Маріуполі працює техніка з позначками V, вдалося знищити один танк. Це свідчить про те, що вони кинули свіжі сили. Мабуть це ті ж підрозділи, що були під Києвом, – сказав Калина.

Заступник полку Азов не зміг оцінити реальну кількість окупаційних сил на території Маріуполя, але зазначив, що росіяни мають чисельну перевагу “у декілька тисяч разів”.

Він повідомив, що Маріуполь обстрілюють із корабельної артилерії, а також обстрілює ворожа авіація та техніка.

Святослав Паламар повідомив, що російські військові нищать все, що залишилось на заводі Азовсталь. Сам завод вже фактично зруйнований.

– У нас є багато поранених бійців, важких поранених, яких ми не можемо надати належу медичну допомогу. Є вбиті побратими, тіла яких потрібно віддати родичам, щоб поховати їх з почестями. Є військові, які тримають оборону, мужньо обороняються від ворога. Але… 51 день фронту на 365 градусів – це виснажує, – сказав Калина.

Він наголосив на тому, що захисники Маріуполя не зрадили Батьківщину.

Українські військові, що залишились в Маріуполі, сподіваються на визволення з оточення військовим чи політичним шляхом, також погоджуються на евакуацію, але здаватися в полон росіянам не збираються.