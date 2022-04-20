В окружении Путина считают катастрофической ошибкой его решение развязать войну против Украины – Bloomberg

По меньшей мере десять высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса РФ на условиях анонимности назвали решение президента России Владимира Путина развязать войну против Украины “катастрофической ошибкой”, которая откинет РФ в развитии на многие годы назад.

Об этом в среду, 20 апреля, сообщил Bloomberg.

Уточняется, что количество критиков на вершине власти остается ограниченным и они разбросаны по высокопоставленным постам в правительстве и государственном бизнесе.

– Они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад, по словам десяти человек, непосредственно осведомленных о ситуации. Все говорили на условиях анонимности, слишком опасаясь возмездия, чтобы комментировать публично, – сообщает издание.

Пока эти люди не видят никаких шансов на то, что российский президент изменит свой курс, и никаких шансов на то, чтобы бросить ему вызов внутри страны. По их словам, Путин, все больше и больше полагаясь на сужающийся круг бескомпромиссных советников, отвергает попытки других официальных лиц предупредить его о пагубных экономических и политических издержках.

Некоторые из них заявили, что они все больше разделяют опасения представителей американской разведки, что Путин может прибегнуть к ограниченному применению ядерного оружия, если столкнется с неудачей в кампании, которую он считает своей исторической миссией.

– Безусловно, путинская война по-прежнему глубоко поддерживается большей частью российской элиты, и многие инсайдеры публично и в частном порядке поддерживают кремлевский нарратив о том, что конфликт с Западом неизбежен, и что экономика адаптируется к широкомасштабным санкциям, введенным США и союзниками. И общественная поддержка остается сильной, поскольку первоначальный шок от санкций уступил место своего рода сюрреалистической стабильности в России, – отмечают журналисты.

Тем не менее, как сообщается, все больше и больше высокопоставленных инсайдеров приходят к выводу, что приверженность Путина продолжению вторжения обречет Россию на годы изоляции и обострения напряженности, в результате чего ее экономика будет парализована, ее безопасность будет поставлена ​​под угрозу, а ее глобальное влияние ослабнет.

Несколько бизнес-магнатов сделали завуалированные заявления, которые поставили под сомнение стратегию Кремля, но многие влиятельные игроки слишком боятся усиливающихся репрессий против инакомыслия, чтобы высказывать свои опасения публично.

По словам людей, знакомых с ситуацией, высокопоставленные чиновники пытались объяснить президенту РФ, что экономические последствия санкций будут разрушительными, поскольку они сведут на нет два десятилетия роста и более высокий уровень жизни, которых Путин добился во время своего правления.

Путин отмахнулся от предупреждений, заявив, что, хотя Россия и заплатит огромную цену, Запад не оставил ему другого выбора, кроме как вести войну.

Публично Путин заявляет, что “экономический блицкриг” потерпел неудачу и экономика адаптируется.

По их словам, Владимир Путин по-прежнему уверен, что общественность его поддерживает, а россияне готовы пойти на годы жертв ради его видения национального величия.

С помощью жесткого контроля за капиталом рубль восстановил большую часть своих первоначальных потерь, и, хотя инфляция резко возросла, экономические потрясения пока остаются относительно ограниченными.

– Путин полон решимости продолжать борьбу, даже несмотря на то, что Кремлю пришлось сократить свои амбиции с быстрого захвата большей части страны до изнурительной битвы за Донбасс на востоке. Согласно этой точке зрения, согласие на меньшее сделало бы Россию безнадежно уязвимой и слабой перед лицом угрозы, исходящей от США и их союзников, – утверждают в издании.

По словам двух собеседников Bloomberg, через несколько недель после начала вторжения круг советников и контактов Путина еще больше сузился в сравнении с ограниченной группой сторонников жесткой линии, с которыми он регулярно консультировался раньше.

Решение о вторжении, якобы, было принято Путиным и горсткой ястребов, включая министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, говорят эти люди.

Однако критики не видят никаких признаков того, что Путин готов рассмотреть вопрос о прекращении вторжения с учетом потерь или о серьезных уступках, необходимых для достижения прекращения огня. Учитывая его тотальное господство над политической системой, альтернативные взгляды укореняются только в частном порядке.

Ограниченность информации способствовала тому, что Кремль просчитался в первые дни наступления, сделав ставку на более широкую поддержку со стороны украинских войск и официальных лиц, а также на более быстрый военный прогресс, поясняют осведомленные в этом вопросе люди. Российский лидер также недооценил своего украинского коллегу, поначалу считая его слабым.