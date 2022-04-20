В оточенні Путіна вважають катастрофічною помилкою його рішення розв’язати війну проти України – Bloomberg

Щонайменше десять високопосадовців та представників бізнесу РФ на умовах анонімності назвали рішення президента Росії Володимира Путіна розв’язати війну проти України “катастрофічною помилкою”, яка відкине РФ у розвитку на багато років назад.

Про це у середу, 20 квітня, повідомив Bloomberg.

Уточняється, що кількість критиків на вершині влади залишається обмеженою і вони є серед високопосадовців в уряді та у державному бізнесі.

– Вони вважають, що вторгнення було катастрофічною помилкою, яка відкине країну на роки назад, за словами десяти людей, що безпосередньо поінформовані про ситуацію. Усі говорили на умовах анонімності, надто побоюючись відплати, щоби коментувати публічно, – повідомляє видання.

Поки що ці люди не бачать жодних шансів на те, що російський президент змінить свій курс, і жодних шансів на те, щоб кинути йому виклик усередині країни. За їхніми словами, Путін, все більше і більше покладаючись на коло безкомпромісних радників, що звужується, відкидає спроби інших офіційних осіб попередити його про згубні економічні та політичні витрати.

Деякі з них заявили, що вони все більше поділяють побоювання представників американської розвідки, що Путін може вдатися до обмеженого застосування ядерної зброї, якщо зіткнеться з невдачею у кампанії, яку він вважає своєю історичною місією.

– Безумовно, путінська війна, як і раніше, глибоко підтримується здебільшого російською елітою, і багато інсайдерів публічно та приватно підтримують кремлівський наратив про те, що конфлікт із Заходом неминучий, і що економіка адаптується до широкомасштабних санкцій, запроваджених США та союзниками. І громадська підтримка залишається сильною, оскільки початковий шок від санкцій поступився місцем сюрреалістичній стабільності в Росії, – зазначають журналісти.

Тим не менш, як повідомляється, все більше і більше високопоставлених інсайдерів доходять висновку, що відданість Путіна продовженню вторгнення прирече Росію на роки ізоляції та загострення напруженості, внаслідок чого її економіка буде паралізована, її безпека буде поставлена ​​під загрозу, а її глобальний вплив послабне.

Декілька бізнес-магнатів зробили завуальовані заяви, які поставили під сумнів стратегію Кремля, але багато впливових гравців занадто бояться репресій проти інакодумства, що посилюються, щоб висловлювати свої побоювання публічно.

За словами людей, знайомих із ситуацією, високопосадовці намагалися пояснити президенту РФ, що економічні наслідки санкцій будуть руйнівними, оскільки вони зведуть нанівець два десятиліття зростання і вищий рівень життя, яких Путін досягнув під час свого правління.

Путін відмахнувся від попереджень, заявивши, що хоча Росія заплатить величезну ціну, Захід не залишив йому іншого вибору, окрім як вести війну.

Публічно Путін заявляє, що “економічний бліцкриг” зазнав невдачі та економіка адаптується.

За їхніми словами, Володимир Путін, як і раніше, упевнений, що громадськість його підтримує, а росіяни готові піти на роки жертв заради його бачення національної величі.

За допомогою жорсткого контролю над капіталом рубль відновив більшу частину своїх початкових втрат, і, хоча інфляція різко зросла, економічні потрясіння поки що залишаються дещо обмеженими.

– Путін сповнений рішучості продовжувати боротьбу, навіть незважаючи на те, що Кремлю довелося скоротити свої амбіції із швидкого захоплення більшої частини країни до виснажливої ​​битви за Донбас на сході. Згідно з цією точкою зору, згода на менше зробила б Росію безнадійно вразливою та слабкою перед загрозою, що виходить від США та їхніх союзників, – стверджують у виданні.

За словами двох співрозмовників Bloomberg, через кілька тижнів після початку вторгнення коло радників та контактів Путіна ще більше звузилося порівняно з обмеженою групою прихильників жорсткої лінії, з якими він регулярно консультувався раніше.

Рішення про вторгнення нібито було прийнято Путіним і жменькою яструбів, включно із міністром оборони Сергієм Шойгу, начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, кажуть ці люди.

Проте критики не бачать жодних ознак того, що Путін готовий розглянути питання про припинення вторгнення з урахуванням втрат або серйозні поступки, необхідні для досягнення припинення вогню. З огляду на його тотальне панування над політичною системою, альтернативні погляди укорінюються лише у приватному порядку.

Обмеженість інформації сприяла тому, що Кремль прорахувався у перші дні наступу, зробивши ставку на ширшу підтримку з боку українських військ та офіційних осіб, а також на швидший військовий прогрес, пояснюють обізнані щодо цього питання люди. Російський лідер також недооцінив свого українського колегу, спочатку вважаючи його слабким.