Захватчики вывели из Харьковской области в Россию батальонную тактическую группу из-за тяжелых потерь.

Тактическую группу 237 танкового полка 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа направили в пункт постоянной дислокации в Солоти Белгородской области.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на такой шаг РФ пошла для восстановления боеспособности.

Понес потери враг и при попытке штурма в Рубежном и Северодонецке.

По данным украинской стороны, после неудачной атаки в местную больницу Новоайдара госпитализировали около 130 раненых военнослужащих РФ.

В настоящее время в Генштабе ВСУ выясняют точное количество раненых российских военных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 56-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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