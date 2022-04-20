Загарбники вивели до РФ батальйонну групу через важкі втрати – Генштаб ЗСУ

Загарбники вивели з Харківської області до Росії батальйонну тактичну групу через важкі втрати.

Тактичну групу 237 танкового полку 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу направили в пункт постійної дислокації в Солоті Бєлгородської області.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на такий крок РФ пішла для відновлення боєздатності.

Зазнав втрат ворог і під час спроби штурму в Рубіжному та Сєвєродонецьку.

За даними української сторони, після невдалої атаки до місцевої лікарні Новоайдара госпіталізували близько 130 поранених військовослужбовців РФ.

Нині в Генштабі ЗСУ з’ясовують точну кількість поранених російських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ