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Факти / Україна

Загарбники вивели до РФ батальйонну групу через важкі втрати – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко редакторка стрічки
військові рф

Загарбники вивели з Харківської області до Росії батальйонну тактичну групу через важкі втрати.

Тактичну групу 237 танкового полку 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу направили в пункт постійної дислокації в Солоті Бєлгородської області.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на такий крок РФ пішла для відновлення боєздатності.

Зазнав втрат ворог і під час спроби штурму в Рубіжному та Сєвєродонецьку.

За даними української сторони, після невдалої атаки до місцевої лікарні Новоайдара госпіталізували близько 130 поранених військовослужбовців РФ.

Нині в Генштабі ЗСУ з’ясовують точну кількість поранених російських військових.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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Фото: Dreamstime

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