В Министерстве обороны США выяснили, что у украинских войск сейчас уже больше танков, чем задействовано в войне у Российской Федерации. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Министерства обороны США сообщает WP.

– Сейчас у украинцев в Украине больше танков, чем у русских… и у них, безусловно, есть право их использовать, – рассказал чиновник на условиях анонимности.

В издании уточняют, что количество танков само по себе не является определяющим фактором того, чья сторона имеет преимущество, поскольку Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться главным образом на Востоке Украины и вдоль южного побережья, где остается окруженным портовый город Мариуполь, который продолжает подвергаться бомбардировкам.

– Но преимущество Украины в танках – бронированных машинах, которые являются мощным инструментом в наземном бою – является важным показателем, поскольку союзники собирают ресурсы, чтобы помочь украинским вооруженным силам отразить российское вторжение, которое изначально угрожало превзойти Украину в огнестрельном оружии, – говорится в материале.

Сообщается, что украинские войска повредили некоторые российские бронетранспортеры, а другие были брошены после того, как пришли в негодность, что, по мнению военных экспертов, свидетельствует о том, что Россия была не готова к украинскому сопротивлению.

Однако американский чиновник отметил, что около двух десятков российских батальонных тактических групп проходят перевооружение и пополнение запасов. Неясно, каково общее количество танков с той или иной стороны – и не приведут ли усилия России по пополнению этих частей в конечном итоге к смещению баланса танков, задействованных в Украине, в пользу Москвы.

Ранее высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что Россия пытается извлечь уроки из своих ошибок, перенося военные силы с Севера Украины.