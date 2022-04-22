У Міністерстві оборони США з’ясували, що українські війська вже мають більше танків, ніж задіяно у війні у Російської Федерації. Про це з посиланням на неназваного високопосадовця Міністерства оборони США повідомляє WP.

– Зараз у українців в Україні більше танків, ніж у росіян… і вони, безумовно, мають право їх використовувати, – розповів чиновник на умовах анонімності.

У виданні уточнюють, що кількість танків сама собою не є визначальним фактором того, чий бік має перевагу, оскільки Росія переорієнтує своє вторгнення, щоб зосередитися головним чином на Сході України та вздовж південного узбережжя, де залишається оточеним портове місто Маріуполь, яке продовжує піддаватись російському бомбардуванню.

– Але перевага України у танках – броньованих машинах, які є потужним інструментом у наземному бою – є важливим показником, оскільки союзники збирають ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення, яке спочатку загрожувало перевершити Україну у вогнепальній зброї, – йдеться у матеріалі.

Повідомляється, що українські війська пошкодили деякі російські бронетранспортери, а інші були кинуті після того, як стали непридатними, що, на думку військових експертів, свідчить про те, що Росія була не готова до українського опору.

Проте американський чиновник зазначив, що близько двох десятків російських батальйонних тактичних груп проходять переозброєння та поповнення запасів. Незрозуміло, яка загальна кількість танків з того чи іншого боку – і чи не призведуть зусилля Росії щодо поповнення цих частин зрештою до зміщення балансу танків, задіяних в Україні, на користь Москви.

Раніше високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що Росія намагається винести уроки зі своїх помилок, переносячи військові сили з Півночі України.